Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag, 3. Juli, verwandelt sich Haßloch wieder für einen Tag in Entenhausen. Hunderte von gelben Entlein werden bei der siebten Ausgabe des von der SPD veranstalteten Entenrennens auf dem alten Rehbach um die Wette schwimmen. Was die Rennenten von handelsüblichen Quietscheentchen unterscheidet.

1987 war das kanadische Ottawa erster Austragungsort eines Entenrennens. Seitdem gab es weltweit unzählige Veranstaltungen dieser Art auf kleinen und großen Fließgewässern, immer