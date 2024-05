Der Dreck muss weg – unter diesem Motto steht am Samstag, 4. Mai, die Müllsammelaktion der Verbandsgemeinde Maxdorf.

Dazu sind alle Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Schulen und Kindergärten eingeladen, Straßen, Wege und die Umgebung der Verbandsgemeinde von Unrat zu befreien. Alle, die spontan mitmachen möchten, treffen sich ab 9 Uhr am Rathaus Maxdorf. Die Müll- und Wertstoffsäcke werden von der Verbandsgemeinde gestellt und können vorab während der Öffnungszeiten im Rathaus Maxdorf und Fußgönheim sowie im Dorfgemeinschaftshaus Birkenheide abgeholt werden.

Zum Sammeltag sollten, wenn möglich, Arbeitshandschuhe und Greifzangen mitgebracht und geeignete Schuhe getragen werden. Zum Abschluss gibt es ab 12 Uhr für die Helfer einen kleinen Imbiss am Rathaus Maxdorf. Interessierte, vor allem Gruppen, bittet die Verwaltung, sich anzumelden unter Telefon 06237 401171 oder per E-Mail-Adresse an nicolai.petruch@vg-maxdorf.de. Hier werden auch die Sammelgebiete vergeben.