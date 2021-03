Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, den Impfstoff von AstraZeneca weiterhin zu verimpfen und der Aufhebung des Impfstopps werden die Impfungen mit AstraZeneca an den beiden Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld ab Freitag, 19. März, 9 Uhr, wieder fortgesetzt. Bereits erteilte Absagen sind damit hinfällig. Allen Impfberechtigten wird ein neuer Termin angeboten. Sollte dieser sieben Tage später nicht möglich sein, kann man nächste Woche dennoch an das Impfzentrum kommen. Mit Wartezeiten ist dann aber zu rechnen. In jedem Falle muss aber ein Nachweis für den entfallenen Impftermin vorgelegt werden.