Die Karlsruher Gastronomie muss sich erneut auf eine Schließung von vier Wochen vorbereiten. Die Lokale blieben schon in den letzten Tagen vielerorts leer. Doch durch den neuen Lockdown befürchten die Karlsruher Wirte langfristige Folgen, nicht nur für die eigene Existenz.

„Es ist klar, dass es diesmal vielen das Genick brechen wird, das macht traurig“, sagt Heiko Gsedl vom „Café Pan“ mit Blick auf seine Kollegen in der Gastronomie. Er selbst verfüge noch über ein kleines finanzielles Polster und profitiert von der günstigen Miete in einem Hinterhof. Die Entscheidung alle gastronomischen Angebote ab Montag bundesweit für vier Wochen zu schließen, bringt ihm zumindest etwas Klarheit in unsicherer Lage. „Mir ist eine solche eindeutige Situation lieber, als dass ständig neue und immer mehr Vorschriften erlassen werden“, meint er. Noch laufe sein Betrieb normal, ein spürbares Wegbleiben der Kundschaft wie vor dem letzten Lockdown im Frühjahr spüre er im Café Pan noch nicht.

Anders schildert die Lage Christian Müller: „Die letzten Tage waren kein Zuckerschlecken“. In seinem „Kap“ seien die meisten Plätze erst in den späten Abendstunden belegt, so dass ihn die seit Sonntag geltende Sperrstunde hart traf. „Wir mussten mittendrin abbrechen, wenn das so weitergegangen wäre, wären wir am langen Arm verhungert“. Dabei bezweifelt Müller die Wirksamkeit der Sperrstunde gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Junge Menschen gingen am Wochenende doch um 23 Uhr noch nicht nachhause, stattdessen würden sie in enge, schlecht belüftete Privaträume ausweichen. Auch die neuen Maßnahmen sieht er kritisch. „Wir machen alles, was wir sollen“. Er befürchtet, dass „wir nach vier Wochen Gastronomieschließung nicht den Erfolg haben werden“ und stellt sich geistig schon auf eine Schließung des Kap bis Jahresende ein.

Plexiglas zwischen den Tischen

Als „Todesstoß für die Gastronomie“ bezeichnet Thomas Cepera von der Schnitzelburg die am Mittwoch beschlossenen Maßnahmen. „Wir haben zwischen jedem Tisch Plexiglas, bei mir kann sich niemand anstecken“, ist er überzeugt, dass die Verbreitung des Corona-Virus nicht auf die Gastronomie zurückzuführen sei. Es gelte jetzt sich „irgendwie zu retten“. Dazu beitragen soll der Abholservice, mit dem Cepara vor allem treue Kunden halten will. Realistisch sei damit aber nur ein Bruchteil der nötigen Umsätze erreichbar. Noch immer seien aber die finanziellen Löcher des ersten Lockdowns zu stopfen. „Ich muss mich seelisch und moralisch darauf einstellen, dass wir zu machen“ meint er in einer Mischung aus Resignation und Kampfeslust.

Auch der Gaststättenverband Dehoga fürchtet durch den jetzt beschlossenen Lockdown das Aus vieler Gaststätten. „Schon jetzt stehen viele Betriebe wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand“ sagt der Pressesprecher der Dehoga Baden-Württemberg Daniel Ohl „Wir schätzen, dass zirka ein Drittel der Unternehmen im Gastgewerbe durch die Corona-Krise in ihrer Existenz gefährdet sind“. Der Verband prüfe Klagen gegen die neuerlichen Einschnitte. Die Dehoga sei bereit „unverhältnismäßige Eingriffe und Beschränkungen für die Branche mit juristischen Mitteln abzuwehren“, bekräftigt Ohl.

Abhol- und Lieferservice rentiert sich nicht

Denis Bender vom „Gasthaus Gutenberg“ will sich nicht aufregen, obwohl sie die angeordnete Schließung nicht nachvollziehen kann. Sie versucht es mit Humor: „Macht doch als Kantine auf“, wurde ihr von einer Kollegin geraten. Diese sind von der Schließung ausgenommen, erklärt sie voller Unverständnis. Es bliebe ihr nicht als die Situation hinzunehmen, „deshalb versuche ich mich mit klarem Kopf auf das Geschäft zu konzentrieren“, meint sie. Sie konzentriert sich voll auf den Wiederaufbau des Abholgeschäfts für Speisen, das sie aufgrund der kalten Witterung möglicherweise zum Lieferangebot ausweiten will. Das bringe zwar finanziell nicht viel, aber halte immerhin ihre Mitarbeiter in der Küche in Beschäftigung. Die Service-Mitarbeiter müsse sie dagegen wieder in Kurzarbeit schicken. Bender macht sich auch Sorgen um die sozialen Folgen: „Restaurants sind auch Wohnzimmer und sozialer Umschlagsort. Durch die Schließungen geht das Menschliche verloren“, befürchtet sie.

Nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr ist das im Wolfbräu keine Option. „Der Außer-Haus-Verkauf hat sich nicht rentiert, wir haben ordentlich draufgelegt“, berichtet Dirk Alletsee. Er hofft auf die angekündigte staatliche Unterstützung, um seinen Mitarbeitern etwas zum Kurzarbeitergeld aufzahlen zu können. Zudem habe er in den letzten Wochen viel investiert und wollte eigentlich am kommenden Mittwoch seinen Ganzjahres-Biergarten eröffnen. Allerdings haben die politischen Ansagen der vergangenen zwei Wochen schon Wirkung gezeigt. Vor allem ältere Gäste seien kaum noch ins Restaurant gekommen. Seine größte Angst sei momentan eine erfolgreiche Klage der Gastronomie gegen die verordnete Schließung, „Wenn die Dehoga Recht bekäme, die Gäste würden trotzdem wegbleiben und der Staat seine Unterstützungsangebote womöglich zurückziehen. Das wäre ein Schuss nach hinten“, befürchtet Alletsee.