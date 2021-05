Von dem einst guten Schienennetz im Pamina-Raum ist heute nicht mehr viel übrig. Umso überraschender ist die Zahl der stillgelegten Strecken, bei denen ein Gutachten Potenzial für eine Reaktivierung sieht: 42 sind es, die bei einer Online-Konferenz vorgestellt wurden.

Zugrunde liegt die Studie der Karlsruher Planungsgesellschaft PTV Transport Consult. Verkehrsplanerin Petra Strauß und ihre Kollegin Heike Schäuble stellten die Analysen vor. Strauß verdeutlichte, dass die Studie insbesondere Nachfragepotenziale untersucht hätte. Es sei aber keine Kosten-Nutzen-Analyse und auch keine Machbarkeitsstudie. Dazu wären noch weitere Untersuchungen sowie Entscheidungen notwendig. Was die Umsetzbarkeit angeht, sind die örtlich betroffenen Städte und Landkreise gefragt.

Von Rastatt nach Haguenau

Für Machbarkeitsstudien stellte der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Zuschüsse des Landes in Aussicht. Allein in den Kategorien „A“ und „B“ mit hoher erwartbarer Erfolgsaussicht für eine Reaktivierung, stehen insgesamt etwa 320 Kilometer Schienenstrecke zur Debatte, die wieder in Betrieb gehen könnten.

Ein „gutes Potenzial“ sieht das PTV-Gutachten für eine Verlängerung der Stadtbahn von Hochstetten, im Norden des Landkreises Karlsruhe, um etwa zehn Kilometer bis nach Graben-Neudorf. Noch weiter vorne lag für die PTV in seinem Ergebnis-Tableau die Strecke zwischen Ettlingen-West und dem Haltepunkt Erbprinz in Ettlingens Stadtzentrum, die als Verbindungsstrecke mit „sehr hohem Nachfragepotenzial“ auf einem Abschnitt von etwa 1,9 Kilometern Fahrgäste anlocken könnte.

Auch auf der so genannten „Hardtbahn“, einem vier Kilometer langen Abschnitt zwischen den Karlsruher Stadtteilen im Westen und Nordwesten, Neureut und Mühlburg wären laut dem Gutachten zwischen 750 und 1500 Fahrgäste pro Werktag zu erwarten. Dieser Abschnitt läuft in der Studie unter „hohes Nachfragepotenzial“. Eingeordnet unter der Rubrik „Mittleres Nachfragepotenzial“, mit erwartbaren 500 bis 750 Fahrgäste pro Werktag, wird die rund 31 Kilometer lange Strecke von Rastatt, über Roeschwoog ins elsässische Haguenau, bewertet.

Planungen schnell angehen

Unter der Rubrik „Gelegenheits- und touristische Verkehrsverbindungen“ läuft die neun Kilometer lange Strecke Bühl-Stollhofen - sowie die „Klosterstadt-Bahn“ von Maulbronn-West nach Maulbronn-Stadt.

Schon im Vorfeld hatte Karlsruhes Landrat Christoph (CDU) Schnaudigel großes Interesse an der Reaktivierung einzelner Streckenabschnitte gezeigt. Die Ergebnisse der in einer Videokonferenz aufgezeigten Studie würden den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Karlsruhe weiter voran bringen. „Wir werden uns weiter einsetzen, dass die Strecken tatsächlich reaktiviert werden, und nun sofort die weiteren Planungsschritte einleiten um schnell das vorhandene Potenzial zu heben und Entlastungen im individuellen Verkehr zu erreichen“, sagte Schnaudigel in einer ersten Stellungnahme.

Noch Fragen?

Eine Auflistung der 42 stillgelegten Bahnstrecken und deren Bewertung, was eine mögliche Reaktivierung angeht, ist im Internet unter www.baden-wuerttemberg.de, Menüpunkt: Service, zu finden.