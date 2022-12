Im Pamina-Rheinpark läuft wieder die „Winterzeit“. Es ist die mittlerweile 18. Ausgabe des beliebten Angebots beiderseits des Rheins.

Das aktuelle Programm listet zwischen Drusenheim und Rheinzabern 31 verschiedene Veranstaltungen auf. Dazu zählen Kunstausstellungen, Lesungen oder Vorträge ebenso wie geführte Wanderungen und Exkursionen in die Rheinauen oder Bienwald, sportliche Aktivitäten und Besinnliches. Unter anderem zeigt das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört vom 1. Januar bis 26. Februar unter dem Titel „Struktur und Farbe – viel Natur in Kunst“ Werke des bekannten Karlsruher Künstlerpaares Barbara Jäger und OMI Riesterer, im Espace d’art PASO du Pôle Culturel in Drusenheim sind vom 11. Januar bis 11. Februar Arbeiten des elsässischen Malers und Illustrators Pascklin zu sehen. Elsässisches Mundarttheater wird im Januar an mehreren Abenden ebenfalls in Drusenheim geboten, im Karlsruher Schauburg-Kino ist am 31. Januar der Film „Wetlands – das Erbe von Luc Hoffman“ gezeigt, in dem es um den Erhalt der Feuchtgebiete geht und in Bad Herrenalb steht am 18. März ein Seminar übers Goldwaschen auf dem Programm.

Sportlich wird es am 15. Januar bei der „Winterlaufserie“ in Rheinzabern, Einblicke in Landschaft und Natur vermitteln Exkursionen zu zahlreichen Themen in allen Teilbereichen des Parkgebietes. Und am 22. Januar veranstaltet nach zweijähriger Corona-Pause der Euro-Distrikt Pamina zusammen mit INFOBEST wieder ein „Tag der offenen Tür“ im und am Alten Zollhaus in Lauterbourg.

Der Pamina-Rheinpark, der sich als „Räumliches Museum“ versteht, erstreckt sich über ein 960 Quadratkilometer großes Gebiet beiderseits des Stroms von Drusenheim und Rheinmünster im Süden bis Leimersheim und Leopoldshafen im Norden. Der geschäftsführende Vorstand Claus Haberecht betonte anlässlich des neuen „Winterzeit“-Programms die „Einzigartigkeit des deutsch-französischen Kulturerbes“, das so auf unterschiedliche Weise entdeckt und erlebt werden könne.

Info

www.pamina-rheinpark.org