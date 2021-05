Schmelzende Gletscher, ein höherer Meeresspiegel und versinkende Küstenregionen – die prognostizierte Klimaerwärmung hätte für bestimmte Gebiete besonders drastische Folgen. Doch auch Großstädte gehören zu den besonders Betroffenen. Ein Projekt mit künstlichen Kühlsystemen versucht, die zunehmenden Wetterextreme erträglich und beherrschbarer zu machen.

Heiße Sommer werden eng bebaute Städte hart treffen. Dies machen Simulationen von Bernhard Lenz, Professor an der Hochschule Karlsruhe (HS) deutlich. Bei einer globalen Klimaerwärmung von bis zu zwei Grad, „kann dies in typischen Sommern zu einer Temperaturerhöhung von bis zu fünf Grad in Innenstadtbereichen führen“, fasst er sein Ergebnis zusammen. Die zunehmende Erwärmung der Innenstadt beschäftigt auch die Stadt Karlsruhe. 2015 wurde daher eine Klimaanpassungsstrategie beschlossen, die die gesundheitliche Belastung lindern und den zunehmenden Energiebedarf in den heißen Monaten reduzieren soll. Mehr Grün- und entsiegelte Flächen, offene und möglichst breite Frischluftschneisen und auch mehr Bäume sollen das Stadtklima trotz Erwärmung weiter erträglich machen.

Künstliche Kühlung

An einer künstlichen Kühlung der Innenstadt arbeitet Lenz. Der Architekt lehrt energieoptimiertes Planen und Bauen und will gemeinsam mit seinen Studenten ein flexibles Kühlsystem schaffen. An vielen Orten einer Großstadt sei es „schwierig, neue Bäume zu pflanzen und Flächen zu entsiegeln“, so Lenz. Häufig fänden sich unter augenscheinlich nutzbaren Flächen unterirdische Leitungen, die von den Baumwurzeln beschädigt werden könnten. Zudem gäbe es in jeder Stadt „Interessengruppen, die eine flexible Gestaltung der Plätze vorziehen“, um große Flächen für Veranstaltungen zu haben. Darüber hinaus müssten Bäume 30 bis 40 Jahre wachsen, um eine optimale Kühlung zu erreichen. „Lösungen zur Abkühlung der Städte funktionieren wie ein Puzzle“, plädiert Lenz für vielfältige und realistische Lösungen. „Wir brauchen eine Kombination aus stärkerer Durchgrünung und technischen Komponenten für Problembereiche.“

Seine Idee: eine technische Verdunstungseinrichtung, die Wasser über eine spezielle, am menschlichen Darm orientierte Oberfläche führt. „So schafft man mit geringen Abmaßen eine große Oberfläche für die Verdunstung von Wasser“, meint Lenz. Unterstützt wird die Anlage durch mit Solarenergie angetriebene und steuerbare Lüfter. Diese saugen die Luft der Umgebung an und geben sie durch die Verdunstung von Wasser gekühlt wieder ab. Die Anlagen, die beispielsweise an Straßenlaternen angebracht werden könnten, sollen sich erst ab einer gewissen Außentemperatur ein- und bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ausschalten, um „Tropenklima zu vermeiden“, beschreibt Lenz.

Er verzichtet bewusst auf Düsen, um kein Trinkwasser zu verschwenden. Denn eine weitere Folge des Klimawandels sei eine Verschiebung der Niederschläge vom Sommer in den Winter. Er fürchtet nicht nur Wasserknappheit in der warmen Jahreszeit, sondern auch eine wachsende Überschwemmungsgefahr in den Wintermonaten. Durch die „hochgradige Versiegelung der Böden wird das besonders die Städte treffen“, so Lenz. Für seine Verdunster will er diese Tendenz nutzen. In unterirdischen Zisternen sollen überschüssige Niederschläge über den Winter gespeichert und Monate später an heißen Tagen an die Verdunstungsanlage geleitet und wieder freigesetzt werden.

Prototyp wird entwickelt

In den kommenden Monaten möchte Lenz einen Prototyp entwickeln, um leistungsfähig das System zu prüfen. Für den maximalen Komfort bräuchte es aber nach dem Vorbild eines Baumes an besonders heißen Tagen noch eine zusätzliche Verschattung, zum Beispiel durch eine Art Sonnenschirm, meint Lenz.

Mit dem Projekt will er auch für die Folgen des Klimawandels sensibilisieren. „Die Klimaveränderung geht nicht an uns vorbei. Den meisten Menschen wird dies aber erst bewusst, wenn sie die Folgen im direkten Umfeld und vor der eigenen Haustür spüren“, betont Lenz. Er plädiert dafür, Anpassungsmaßnahmen schon jetzt bei Sanierungen und Baumaßnahmen mit zu einzuplanen. Spätere Umbauten wären umso teurer und „wir müssen jetzt anfangen“, bevor es zu spät ist.