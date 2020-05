Ein bislang unbekannter Täter richtete am Mittwochabend zwischen 18 und 19.05 Uhr in der St. Peter-und-Paul-Kirche in Mühlburg einen Sachschaden von geschätzten 1000 Euro an. Nach bisherigen Kenntnisstand beschädigte der Unbekannte die in der Kirche aufgestellte Marienfigur, indem er Wachs auf die Figur schüttete, teilt die Polizei mit. Ebenso verteilte er an einer Wand sowie auf dem Fußboden das Wachs der Teelichter und versuchte ein Holzbrett mithilfe der Teelichter anzuzünden. Nachdem er auch noch die Blumen aus der Vase genommen und auf dem Boden verteilt hatte, verschwand der Täter.