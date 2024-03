Ein Großaufgebot an Polizisten ist am Bahnhofsgebäude in Bruchsal im Einsatz: Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt, wurde dort gegen 16 Uhr jemand mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Die Person sei notärztlich behandelt und in eine Klinik gebracht worden. Wie schwer die Verletzung ist, konnte der Polizeisprecher am Abend noch nicht mitteilen. Ein Mensch wurde vorläufig festgenommen, so der Sprecher weiter. In dem Gebäude sind Landes- und Bundespolizei sowie Beamte der Kripo vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber kreis über der Einsatzstelle.