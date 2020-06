Per Videovortrag wird über die Studienmöglichkeiten an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) informiert. Anmeldungen zu diesem digitalen Format sind bis Sonntag, 28. Juni, möglich. Neben Lehramtsstudiengängen wird noch vieles mehr geboten.

Noch bis 20. August können sich Interessierte um einen Studienplatz an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe bewerben. Die bildungswissenschaftliche Universität mit Promotions- und Habilitationsrecht bietet nicht nur eine fundierte Grundbildung für Lehrer der Primarstufe und der Sekundarstufe I, sondern auch Bachelor- und Masterstudiengänge für andere Bildungsbereiche sowie professionelle Weiterbildungsangebote.

Professor Dr. Christian Gleser, Prorektor für Studium und Lehre, stellt das Studienangebot, zu dem im Lehramt auch die Fächer Informatik und Islamische Theologie zählen, am Donnerstag, 2. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr per Videovortrag vor. Die digitale Veranstaltung findet live über das Konferenzsystem WebEx statt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis Sonntag, 28. Juni, per E-Mail an ssz.helpdesk@vw.ph-karlsruhe.de anmelden. Angegeben werden müssen Vorname, Name, Ort, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Diese Daten werden innerhalb von 14 Tagen gelöscht. Den Link zum Vortrag erhalten Teilnehmende am Montag, 29. Juni, per E-Mail.

Hotline und Infoseite für den direkten Draht

Fragen zum Studienangebot können während des Vortrags nicht beantwortet werden. Aber die Mitarbeitenden des Studien-Service-Zentrums (SSZ) nehmen die Fragen gerne per Mail an ssz.helpdesk@vw.ph-karlsruhe.de entgegen und stehen Studieninteressierten außerdem montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr, Telefon 721 925-4444, zur Verfügung. Zusätzlich hat das SSZ eine Telefonhotline für Bewerber unter der Nummer 0721 925-4441 eingerichtet. Die Servicezeiten sind montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr.

Darüber hinaus können sich Interessierte vom 2. Juli bis 20. August auf www.ph-karlsruhe.de/projekte/informationstag- studium-und-weiterbildung einen Überblick über das Studienangebot der PH verschaffen. Die Seite bietet unter anderem Videos oder auch den direkten Draht zu Dozierenden, die Fragen am Telefon oder per E-Mail beantworten.

Info