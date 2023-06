Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Wassermangel leiden nicht nur Menschen und andere Säugetiere. Auch Vögel brauchen Wasser, um zu überleben.

Stadttauben sind nicht nur erfinderisch, sondern auch nicht besonders wählerisch, wo so das kostbare Nass herbekommen. So trinken die Tauben am Karlsruher Europaplatz zum Beispiel aus den Straßenbahnschienen.