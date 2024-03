Einen nicht erwarteten Punktverlust gab es für die TSG Kaiserslautern beim abgeschlagenen Ligaschlusslicht der 3. Bundesliga Süd vom TTSF Hohberg.

Während Tabellenführer 1. FC Saarbrücken-TT II (25:1 Punkte) stramm in Richtung direkter Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga strebt und Verfolger SU Neckarsulm nur knapp dahinter steht, liegt die TSG Kaiserslautern weit abgeschlagenen hinter dem Spitzenduo.

Das 5:5 gegen Hohberg am vergangenen Samstag führte dazu, dass die Buchenlocher nunmehr auch gewagte Hoffnungen auf den Aufstieg begraben müssen. Gegen Hohberg siegte der Pole Jakub Folwarski mit Felix Köhler im Doppel, während der vor der Saison zur TSG gewechselte Taiwanese Hsin-Yu Li mit Ersatzspieler Alexander Smirnov im Doppel gegen Kestuis Zeimys/Marcel Neumaier in fünf Sätzen unterlagen. Auch in der Folge gelang es Kaiserslautern nicht, sich abzusetzen. Ersatzspieler Smirnov gewann als einziger TSG-Spieler beide Einzel. Nach einem 1:2-Satzrückstand gegen Hohbergs Andreas Bußhardt rettete er auf den letzten Drücker doch noch ein Remis.

In Bietigheim in anderer Besetzung

Einen Tag später gegen den Dritten TTC Bietigheim-Bissingen, im Duell der direkten Tabellennachbarn, hatte die TSG Kaiserslautern den Sieg vor Augen. 5:4 führte sie diesmal in anderer Formation. Mit Guilherme Teodoro, Sven Happek, Jakub Folwarski und Felix Köhler trat das Team an, hatte immer mal wieder geführt. Sven Happek lag gegen Elias Hardmeier bereits mit 5:8 und 1:2-Sätzen im vierten Durchgang zurück, holte den Satzausgleich. Zuvor hatten neben dem Doppel Teodoro/Happek, in den Einzeln alle vier Spieler der TSG gepunktet. Aber am Ende gab es dennoch nur ein 5:5 gegen Bietigheim.