Grenzenloser Jubel auf der einen, enttäuschte und leere Gesichter auf der anderen Seite. Im entscheidenden Spiel um den Einzug in das Viertelfinale um den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga lag der TuS Dansenberg am Sonntag bei der HSG Hanau lange Zeit in Führung, ehe Mitte der zweiten Halbzeit der Faden riss. Das Minimalziel wurde somit verpasst.

„Es ist so kurz nach dem Spiel nicht die Zeit, um alles zu analysieren. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen. Natürlich sind wir jetzt alle extrem enttäuscht. Die vergangenen Wochen waren für alle unheimlich anstrengend, auch mental. Wir brauchen jetzt sicher zwei, drei Tage, um das zu verarbeiten“, gab TuS-Coach Steffen Ecker nach dem 60-minütigen Abnutzungskampf zu Protokoll.

Dansenberg begann extrem fokussiert, war in der Abwehr hellwach und leistete sich in der starken Anfangsphase bis auf einen Pfostentreffer von Jan Claussen keinen einzigen Fehlwurf. Hanau benötigte einen Siebenmeter, um nach rund acht Minuten erstmals zum Torerfolg zu kommen (1:4/8.). Die Hessen hatten jetzt Lunte gerochen und waren keine vier Minuten später in Schlagdistanz (4:5/12.). Es entwickelte sich ein von den beiden Abwehrreihen dominiertes Spiel auf Augenhöhe, in dem der TuS Dansenberg bis in die zweite Halbzeit hinein fast durchgängig in Führung lag.

Gutes Gefühl zur Pause

Den Ausgleichstreffer zum 8:8 (22.) steckten die Gäste ebenso weg wie einen nicht gegebenen Treffer von Kreisläufer Nils Röller. Als Claussen mit der Halbzeitsirene zum 12:10 (30.) traf, schien das Momentum wieder auf Seiten der Gäste zu sein, die ihre Führung nach der Pause mit einem Mann weniger auf der Platte auf 15:12 (39.) ausbauen konnten.

Beflügelt vom jetzt auftrumpfenden Dennis Gerst, kamen die Hessen Mitte der zweiten Halbzeit auf. Der flinke Rechtsaußen steuerte drei Treffer zum 4:1-Lauf seiner Mannschaft bei, die zwölf Minuten vor dem Ende erstmals überhaupt mit 18:17 (48.) in Front ging. Der TuS Dansenberg, dem ein Remis zum Weiterkommen gereicht hätte, eroberte die Führung nach Treffern von Robin Egelhof und Fabian Serwinski letztmals zurück. Mit einem Unterzahltor zum 19:19 läutete Gerst den spielentscheidenden 4:1-Lauf seiner Mannschaft ein, die nun im Viertelfinale auf den Sieger der Nord-Gruppe, VfL Potsdam, trifft.

Hanaus größter Erfolg

„Es war ein überragendes Spiel der Mannschaft und eine komplette Teamleistung. Es ist einfach ein geiles Spiel gewesen. Die Jungs haben sich mit allem, was sie hatten, reingeworfen. Wir wollten wieder zeigen, was unsere Tugenden sind: Emotionalität und eine geile Deckung“, sagte Hanaus Trainer Hannes Geist nach dem bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Mannschaft sehr viel mehr Qualität steckt, als sie es in der Aufstiegsrunde gezeigt hat. Wir sind zu abhängig von Spielern wie Kevin Klier, Jan Claussen und Robin Egelhof. Der ein oder andere hat die Erwartungen leider nicht erfüllt, da müssen wir vor der neuen Runde in die Analyse gehen und die entsprechenden Konsequenzen ziehen“, stellte Dansenbergs Teammanager Alexander Schmitt fest.

Zu wenig Tempo

„Wenn die Leistungsträger mal einen schlechten Tag haben, ist keiner da, der in die Bresche springt. Unser Angriffsspiel ist generell zu langsam, der Druck auf die gegnerische Abwehr ist selten hoch, weil wir zu wenig Tempo machen. Einer der wenigen Lichtblicke der Aufstiegsrunde war Felix Dettinger, der extrem schnell ist und ein gutes Timing hat“, findet Schmitt. Dettinger saß gegen Hanau zwar auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Er hätte das Spiel der nach dem Seitenwechsel im Angriff einfallslosen Schwarz-Weißen beleben können. Leihspieler Luis Foege, Mittelmann Julius Rose und der erfahrene Niklas Schwenzer, konnten der Partie nie ihren Stempel aufdrücken. Das Trio offenbarte abermals viel Luft nach oben, kam zusammen nur auf magere drei Treffer.

So spielten sie

TuS Dansenberg: Klier/Huber (Tor), Claussen (5), Bösing (4), Serwinski (4/2), Rose, Egelhof (je 2), Schwenzer (1), Kiefer, Megalooikonomou, Dettinger, Holstein, Waldgenbach, Röller, Foege

Spielfilm: 1:4 (8.), 4:5 (12.), 10:12 (Halbzeit), 12:15 (39.), 18:17 (48.), 18:19 (51.), 22:20 (Ende) – Zeitstrafen: 6:4 – Siebenmeter: 3/3 - 2/2 – Beste Spieler: Gerst – Klier – Schiedsrichter: Bona/Frank.