Die Deutsche Post hat zwei neue Packstationen in Kaiserslautern in Betrieb genommen: in der Mainzer Straße an der Total-Tankstelle sowie in der Merkurstraße am Globus-Supermarkt. An den Packstationen können rund um die Uhr Pakete empfangen und versendet werden, teilt das Unternehmen mit. „Die Deutsche Post DHL Group hat die Anzahl ihrer Packstationen in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren auf mittlerweile gut 8500 Automaten verdoppelt“, teilte Bernd Dietrich, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, mit. Bis Jahresende 2023 sollen es in Deutschland rund 15.000 DHL-Packstationen sein. Die Stationen erfreuten sich immer größerer Beliebtheit. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist im Internet möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.