Saisonbilanz: So hatte sich der 1. FC Kaiserslautern II die Oberligarunde nicht vorgestellt. Im Gegensatz zur vergangenen Jahr schaffte er es zwar souverän in die Aufstiegsrunde. Auch wenn der Rückstand zum Tabellenersten Koblenz schwer aufzuholen war, träumte so mancher Spieler noch vom Aufstieg in die Regionalliga. Doch es kam anders als geplant. In der Aufstiegsrunde klappte fast nichts mehr. Woran lag’s?

Tabellensiebter der Aufstiegsrunde, 46 Punkte und damit 24 weniger als Tabellenführer TSV Schott Mainz. So hatte sich die U21 des 1. FC Kaiserslautern die Bilanz am Ende der Oberliga-Aufstiegsrunde