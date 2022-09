Was am Wochenende in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Echte Swinging-Lautern-Fans hatten sich am Samstag durch keinen noch so heftigen Regen von einem Besuch der Innenstadt abhalten lassen. Kaum war das Umfeld wieder einigermaßen trocken und die Sonne ließ sich blicken, waren Groß und Klein unterwegs. Vor allem dort natürlich, wo Musik geboten war. Oder ein Luftballon-Mann.

Weil es zuletzt nicht rund lief, steuert Rainer Grüner, Chef von Stadtentwässerung und WVE, seit April die Entwicklung auf dem Pfaff-Gelände. Leicht ist das nicht, vor allem wegen der Finanzierung. Mit Claudia Schneider hat er über die Chancen und Risiken gesprochen.

Seit 1896 gibt es die Stadtentwässerung Kaiserslautern schon – zumindest die ersten Kanäle. Der Betrieb hat sich gestern ein bisschen selbst gefeiert und dabei die Bevölkerung hinter die Kulissen blicken lassen.

Der 17. Lautrer Lebenslauf der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz und des Fördervereins „Mama/Papa hat Krebs“ lockte am Sonntag Hunderte Läufer und Zuschauer auf das Sportgelände am Schulzentrum Süd – zu einem kunterbunten Festtag für den guten Zweck.

Nach zweijähriger Pause ist am vergangenen Wochenende das Trippstadter Kohlenbrennerfest in Verbindung mit dem Schmiedefest über die Bühne gegangen. Es gab allerdings einige Änderungen gegenüber den Vorjahren.

In eine andere Welt eintauchen konnten die Besucher des Wikingerfests, das der Sport- und Gesangverein Elschbach ausgerichtet hat. Rund zehn Sippen in stilechter Kleidung aus dem näheren und weiteren Umkreis lieferten sich einen lustigen Wettkampf in Disziplinen wie Krugstemmen oder Aalwerfen.