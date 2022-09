Der 17. Lautrer Lebenslauf der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz und des Fördervereins „Mama/Papa hat Krebs“ lockte am Sonntag Hunderte Läufer und Zuschauer auf das Sportgelände am Schulzentrum Süd – zu einem kunterbunten Festtag für den guten Zweck.

Die Sonne strahlte aus vollen Kräften – nur um von den Gesichtern der Lebensläufer noch überstrahlt zu werden. Es herrschte Fest-Atmosphäre, rund 600 Läufer waren gekommen - große und kleine, junge und alte, kranke und gesunde -, um ein Zeichen für das Leben und gegen Krebs zu setzen. Die Kinder starteten bereits um 9.45 Uhr und zeigten den Erwachsenen schon mal, wo es lang geht. Um 10.15 Uhr startete Moderator und Triathlet Tobias Wiesemann den Fünf- und den Zehn-Kilometer-Lauf durch den Wald, hoch zum Humbergturm und wieder zurück zur Ziellinie.

Während die Läufer sich für den guten Zweck auspowerten, wurde abseits des Sportplatzes ebenfalls für den guten Zweck geplaudert, gekauft, gelost, gegessen und gefeiert. Etwa 35 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz. Jeanette Quirin und Marta Mayer von den ehrenamtlichen Kreativdamen der Krebsgesellschaft etwa verkauften selbstgehäkelte, -gestrickte und -genähte Kleidung. Brigitte Uhly führte die Kasse am Kuchenstand.

Die älteste Ehrenamtliche im Einsatz ist 88 Jahre alt

Die mit fast 88 Jahren älteste Ehrenamtliche im Bunde, Johanna König, kochte im Inneren des Schulzentrums wie immer Kaffee – das macht sie bereits seit dem ersten Lebenslauf. Die jüngste Ehrenamtliche, Sarah Milz (21), lud die Besucher dazu ein, bunte Herzen auf kleine Leinwände zu malen – eine Aktion, die schon vor zehn Jahren in der Fruchthalle ein Zeichen für Solidarität setzte.

Irgendwo zwischen all diesen Menschen rannte, wuselte oder telefonierte die Hauptverantwortliche des Tages, Eva Estornell-Borrull, Leiterin der Kaiserslauterer Krebsberatungsstelle. „Es freut mich einfach, zu sehen, dass wieder so viele bei der Aktion teilnehmen, mithelfen und sich engagieren“, sagte sie. Neben vielen Sponsoren und Unterstützern gehört die „Running“-Abteilung des FCK zu den Säulen des Laufs, erledigt Anmeldung, Absperrung der Laufstrecke und Betreuung. „Das sind die Menschen, die Ahnung haben und ohne die im wahrsten Sinne gar nichts laufen würde“, lobte Estornell-Borrull.

Platzierungen sind zweitrangig, es geht um die Sache

Gelaufen wurde mit vollem Antrieb trotz praller Sonne. Tom Heuer vom TuS Heltersberg lief als Zweitplatzierter der Zehn-Kilometer-Strecke ein, mit seiner gesamten Familie im Schlepptau. Überholt wurde er nur von Lukas Rheinheimer. Bei den Damen machte die FCK-Triathletin Monika Frenger das Rennen im Zehn-Kilometer-Lauf. Die Platzierungen waren jedoch zweitrangig: Es ging um Menschen, deren Leben vom Krebs überrollt wurde. So wie Berthold Kremb, dessen Frau 2016 an Krebs verstorben ist. Seit ihrem Tod läuft der heute 58-Jährige jedes Jahr mit. „Ich finde die Aktion toll, weil ich weiß, wie dringend so etwas ist. Unser Sohn hat damals durch ,Mama/Papa hat Krebs' einen wichtigen Anstoß für seine Zukunft bekommen. Und Eva war immer da, hat meine Frau über viele Jahre aus den tiefsten Löchern herausgeholt.“

Brigitte Frank hat 2007 ihren Mann an Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren, läuft mittlerweile mit Tochter und Enkelkindern mit. „Es ist gut, dass Krebs mittlerweile kein Tabuthema mehr ist und nicht hinter vorgehaltener Hand besprochen wird. Es muss kommuniziert werden. Und da helfen solche Aktionen sehr.“

Letztendlich gehe es nämlich nicht nur um den Kampf gegen Krebs, „es geht auch um das Leben mit Krebs“, sagt Estornell-Borrull.