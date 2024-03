Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ottmar Walter und Werner Kohlmeyer wären in den kommenden Tagen 100 Jahre alt geworden. Ihr Leben war ein Kampf mit vielen Falltüren.

Die glorreiche Vergangenheit des 1. FC Kaiserslautern ist an vielen Stellen in der Stadt erkennbar. Am Elf-Freunde-Kreisel steht exemplarisch die Walter-Elf. Sie symbolisiert Kameradschaft, Einigkeit, Zusammenhalt.