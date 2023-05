Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vielfältige Reminiszenzen an die Zeit des New Wave bietet dieser Tage die saarländische Künstlerin Ina Leinenbach in der Fruchthalle. „Plastiktanz und Kassettenliebe“ heißt die Ausstellung, die so manche Betrachter von der Jugendzeit schwärmen lässt.

Musik, Film oder Technik der 1970er bis frühen 1990er bilden den Mittelpunkt der vielfältigen Schau. Und so sind es unter anderem „Mr. Spock“, David Bowie,