Eine 27-jährige Frau war am Samstag gegen 21 Uhr mit dem Auto in der Hohenecker Straße unterwegs und wollte geradeaus über die Ampelkreuzung an der Karl-Pfaff-Siedlung fahren. Wie die Polizei mitteilt, kam in diesem Moment ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto aus der Karl-Pfaff-Siedlung und wollte links abbiegen. Die beiden Autos stießen zusammen. Beide Fahrer gaben an, dass die Ampel auf ihrer Seite grün gezeigt habe.

Verletzt wurde niemand, allerdings wurden beide Wagen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.