„Diese Nummer ist nicht vergeben.“ Diese Bandansage hörte wohl nicht nur unsere Leserin Rita Rice, sondern auch alle anderen Menschen, die am Montag versuchten, über die Telefon-Hotline an Karten für den seit Montag geöffneten Zoo in Siegelbach zu bekommen. Rice hatte sich am RHEINPFALZ-Lesertelefon gemeldet, davon berichtet, dass ihre Bemühungen um Karten noch nicht von Erfolg gekrönt waren. Wie die Stadt auf Nachfrage berichtet, hat sich in die Telefonnummer für die Ticketreservierung ein Zahlendreher eingeschlichen. Unter der Nummer 0176/25123658 ist die Hotline unter der Woche von 10 bis 14.30 Uhr besetzt. Wie Zoo-Direktor Matthias Schmitt erläutert, werden die Plätze für Zoobesucher in zwei Schichten vergeben. „Es wird morgens von 10 bis 13.15 Uhr und nachmittags von 13.45 bis 17 Uhr möglich sein, unsere Tiere wieder hautnah zu erleben.“ Auf eine Online-Anmeldung verzichtet der Zoo vorerst noch, da die Internetverbindung vor Ort recht schwach sei. Allerdings wird laut Schmitt an der Sache gearbeitet.