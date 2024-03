Die Polizei ermittelt gegen einen Handwerker, der seiner Auftraggeberin am Donnerstag in Otterbach zu viel Geld für eine Dienstleistung gefordert haben soll. Der Mann hatte den Auftrag, eine Rohrreinigung durchzuführen und wollte nach dem Ende seiner Arbeit sofort 1800 Euro haben. Der Mann war nach Angaben der Polizei schon früher mit solchen Methoden aufgefallen. Die Folge war nicht nur eine Anzeige wegen der überteuerten Rechnung, sondern auch zu einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er war laut Polizei nachweislich selbst mit dem Auto zur Kundin gefahren, obwohl er keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Masche deutlich überhöhter Handwerkerrechnungen. Eine offizielle Rechnung wird meist nicht ausgestellt und die Opfer genötigt, den Betrag sofort zu zahlen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.