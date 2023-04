Die Frühlingssonne und das Marktfest lockten am Samstag viele Lauterer auf den Stiftsplatz. Bei angenehmen Temperaturen zwischen Marktständen bummeln und schauen, was die Pfalz an frischen Produkten zu bieten hat, das ließen sich Jung und Alt nicht nehmen. Da wurde probiert, wurden Einkaufstaschen gefüllt, Schwätzchen gehalten und Gläschen geleert.

Unter blauem Himmel zwischen rot- und blauweiß gestreiften Marktschirmen zu flanieren, frische Vielfalt aus nah und fern vor Augen zu haben, begleitet von zarten musikalischen Klängen und verführerischen Düften – all das beflügelt das Lebensgefühl der Marktbesucher. Gut gelaunt erfreuen sie sich an dem üppigen Angebot und den Sonderaktionen, mit denen die Marktbeschicker aufwarten.

„Wenn Nicole da ist, dann ist der Frühling da“, hat Nicole Schenkel-Zureikat an dem Vormittag oft von Kunden gehört. Wie der Frühling, sei auch sie dieses Jahr später gekommen, so die Blumenfrau. Seit zehn Jahren kommt sie zwischen April und Oktober aus Wolfstein und bereichert den Wochenmarkt mit Bio-Blumen aus der eigenen Kultur. Mit weiß blühenden Zweigen von „Exochorda“, einem leicht duftenden Zierstrauch, aufplatzendem Ginster, farbigen Ranunkeln, diversen Tulpensorten und anmutigen Frühlingssträußen hat sie ihren Stand herausgeputzt. Eine bunte und blühende Frühlingspracht ist es, die zum Schauen und Kaufen einlädt.

Freude über gelungenen Start

Marktmeister Dietmar Keller steht die Freude über einen gelungenen Start des Wochenmarktfestes ins Gesicht geschrieben. „Besser könnte das Wetter nicht sein.“ Dem stimmen auch Helmut Engelhardt und Martin Haberer vom Duo „Present Art Collection“ zu. Mit Saxofon und Gitarre freuen sich die beiden stadtbekannten Musiker auf eine musikalische Reise über den Wochenmarkt.

Der aufsteigende Rauch aus einem schwarzen Räucherofen, in dem Friederike Schneider von der gleichnamigen Forellenzucht in Sulzbachtal fangfrische Forellen, Lachsforellen und Saiblinge zum Räuchern eingestellt hat, kitzelt die Geschmacksnerven. Am Obst- und Gemüsestand von Jürgen Müller grüßt der Frühling in Form von frischen Frühlingszwiebeln, Radieschen, Bärlauch, Kohlrabi, und Asiasalat. Das Grün knackfrischer Salate lacht den Kunden entgegen.

Typisches Gemüse der Saison

In den Auslagen des Wochenmarktes darf Spargel, das typische Gemüse der Saison, nicht fehlen. Als weißer und grüner Stangenspargel ist er in unterschiedlicher Qualität und als Spargelspitzen zu haben. Nicht müde wird Nicoletta am Stand des Spargel- und Erdbeerhofes Dirk Schreiber, Kunden beim Kauf des königlichen Gemüses den Spargel zu schälen. „Ein Service des Hauses“, so die junge Frau, die im sechsten Jahr aus Rumänien zur Spargelernte in die Pfalz kommt.

Kaum ein Marktbeschicker, der seinen Kunden am Marktfest nicht mit einem „Bonbon“ entgegenkommt. Am Käsestand von Marco Borg, dem Vorsitzenden des Wochenmarktvereins, gibt es neben einem preiswerten Käsespezialitätenteller ein Kochbuch gratis. Die Metzgerei Lauer legt ihren Kunden zwei Bierknacker zum Einkauf bei und empfiehlt eine Aktionstüte mit diversen Wurstsorten für zehn Euro.

Zum Einkauf gibt’s Geschenke

Der Anblick von blühenden Wiesenblumen auf den Tischen von Eckel’s Wildstand weckt Frühlingsgefühle. Nicht ohne Stolz berichtet Hannelore Eckel von einem erfolgreichen Seminar, von dem sie als zertifizierte Wildsommelière zurückgekehrt ist. Bei Kartoffel Füge gibt’s zum Kauf von Neuen Kartoffeln wie „Galatina“ oder „Annabelle“ eine weiße Einkaufstasche. Vorm Schlemmerlädchen von Gaby und Stefan Lorig aus dem Saarland duftet es nach frisch gegrillten Hähnchen-Schenkeln und Merguez. Mit einem „Trachten-Rabatt“ und österreichischen Schmankerln lockt der „Schinken-Jakob“.

Freude macht’s , bei zart-swingenden Klängen von Gitarre und Saxofon über den Markt zu bummeln. Kinder toben fröhlich auf der Hüpfburg, werden von Christa Brutty geschminkt oder freuen sich über modellierte Luftballons der Ballonkünstlerin Ulrike Rupp. Am Stand des Unisports der Rheinland-Pfälzischen Universität Kaiserslautern-Landau informieren Maximilian Herzog und Henrick Eckert über das Angebot des Hochschulsports für Jedermann und laden zur Uni-Villa-Wanderung am 29. April ein. Sich von der Frühlingssonne bei einem Marktbummel verwöhnen lässt sich auch die Beigeordnete Anja Pfeiffer. Begeistert vom Angebot des Marktfestes, will sie frische Erdbeeren mit nach Hause nehmen.

Pause bei einem Getränk

Rund um den Imbiss „Rolling Snack“ von Karl Pletsch und dem dazugehörigen Getränkeausschank mit kleinem Biergarten legen viele Marktbesucher ein Päuschen ein. Bei einem frisch Gezapften oder einem Pfälzer Tropfen, bei Bratwurst oder Pommes, zur Feier des Tages gar einem Wildsaumagen, kommt neben dem persönlichen Austausch das leibliche Wohl nicht zu kurz.

Für Beate Kimmel, die künftige Oberbürgermeisterin, eine gute Gelegenheit, die Besucher willkommen zu heißen. Sie empfiehlt ihnen einen Bummel von Stand zu Stand und lädt dazu ein, auch einmal etwas Neues auszuprobieren. „Genießen Sie das Marktfest und das tolle Wetter und lassen Sie es sich gutgehen“, so die Marktdezernentin.