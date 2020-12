Die von Karsten Tide betriebene Wildtierhilfe Kaiserslautern nimmt derzeit keine Tiere mehr auf. Das teilte Karl-Heinz Klein von der BUND-Kreisgruppe Kaiserslautern mit. Hintergrund sind Kapazitätsprobleme der Einrichtung.

Tide hatte in der Vergangenheit immer wieder bei Unfällen mit Wildtieren als Ansprechpartner gedient, hatte auch verletzte Tiere aufgenommen und gepflegt. Das gehe derzeit nicht mehr, bestätigte Tide auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Seit sechs Jahren ist Tide ehrenamtlich im Einsatz rund um verletzte Wildtiere. So kümmerte er sich beispielsweise immer wieder um verletzte Vögel im Volkspark, aber auch um die Schwäne am Vogelwoog. Die Wildtierhilfe Kaiserslautern ist Teil des Netzwerks Tierhilfe Pfalz.