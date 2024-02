Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stipendiaten der Villa Musica und international renommierte Solisten wie der Geiger Svetlin Roussev und die Pianistin Yeol Eum: Das gibt es am 15. Februar in der Fruchthalle in Kaiserslautern zu erleben. Konstanze Führlbeck hat sich mit Alexander Hülshoff, dem Künstlerischen Direktor von Villa Musica, über dieses Projekt unterhalten.

Herr Hülshoff, das Konzert ist unter dem Titel „Jugend und Charisma“ angekündigt. Was haben wir uns darunter vorzustellen?

Dieser Titel bezieht sich zum einen