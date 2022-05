Am Dienstag geht’s für den 1. FC Kaiserslautern in Dresden um den Aufstieg in die Zweite Fußballbundesliga. Nach dem 0:0 am Freitag im Hinspiel auf dem Betzenberg entscheidet sich Dienstagabend, ab 20.30 Uhr, in welcher Klasse die Roten Teufel in der nächsten Saison spielen. Gut 4000 Fans werden in Dresden live dabei sein, unzählige FCK-Anhänger müssen in der Pfalz die Daumen drücken. Und egal wie das Spiel ausgeht, wir wollen – feiertagsbedingt – in einer der nächsten Ausgaben eine Zeitungsseite in Rot und Weiß sehen: Schicken Sie uns Ihre Fotos, wie Sie das Relegationsspiel gegen Dresden im Partykeller oder mit Freunden im Wohnzimmer verfolgen. Oder wollen Sie einen Fernseher in den Garten schleifen, um dort mit Trikot und Schal der Mannschaft die Daumen zu drücken? Senden Sie uns Ihre Impression per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. Eine rot-weiße Auswahl wollen wir veröffentlichen – am liebsten mit der Überschrift: „Nie mehr Dritte Liga!“.