Die Amerikaner und wir: Im Action-Film „Knight and Day“ von 2010 befinden sich Tom Cruise und Cameron Diaz auf der Flucht vor Waffenhändlern und Agenten. Während sie zur Ramsteiner Air Base hetzen, passieren sie ein Verkehrsschild mit dem Hinweis nach Sembach. Im Hintergrund ragen malerisch die Alpen auf. Ein lockerer Umgang mit der Geografie. Dennoch lohnt sich der Blick auf die Pfalz im Film.

Keine der Ramstein-Szenen in „Knight and Day“ ist am Originalschauplatz entstanden. Die Aufnahmen fanden in Hollywood, Spanien und Österreich statt. Auch für den sechsten Teil