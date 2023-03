Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verschiebung des CDU-Parteitags vom Dezember ins nächste Jahr angesichts der sich dramatisch entwickelnden Corona-Infektionszahlen hat Wellen geschlagen. Wie sieht das die Basis in Stadt und Region? Die RHEINPFALZ hat am Dienstag die beiden Parteichefs in Stadt und Kreis Kaiserslautern gefragt.

Der Parteitag hat eine besondere Bedeutung: Er soll den neuen CDU-Bundesvorsitzenden küren und die Weichen für die Kanzlerkandidatur für die im September nächsten Jahres anstehende Bundestagswahl