Verkehrsteilnehmer müssen in der Donnersbergstraße noch bis voraussichtlich Freitag mit Beeinträchtigungen rechnen. Das teilten die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) mit. Bei einem Wasserrohrbruch am Freitag wurde die Straße unterspült. Die Reparaturarbeiten dauern an.

Ursache des Wasserrohrbruchs, der sich am frühen Freitagmorgen ereignete, ist laut SWK ein anderthalb Meter langer Riss in einer Graugussleitung. Durch das austretende Wasser wurde ein kleiner Teil der Straße unterspült. Um die betroffenen Bereiche zu verdichten, muss die Asphaltdecke abgetragen werden. Die Arbeiten im Bereich der Einmündung Am Schwanenweiher/Volkspark zur Wiederherstellung der Asphaltdecke dauern voraussichtlich bis Freitag. Der Verkehr kann in dieser Zeit stadtein- und stadtauswärts stellenweise jeweils nur über eine Fahrspur fließen. Die vom Rohrbruch betroffenen Gebäude sind laut Stadtwerken inzwischen wieder mit Frischwasser versorgt.

Rund 25 Schäden pro Jahr

Das Wassernetz der Stadtwerke umfasst rund 480 Kilometer und etwa 20.000 Wasserhausanschlüsse. Jährlich kommt es zu rund 25 Schäden. Diese Anzahl wird in der Auflistung des Deutschen Vereins der Gas- und Wasserwirtschaft als gering eingestuft, teilen die Stadtwerke mit. Die Ursachen der Schäden können dabei vielseitig sein. Laut SWK haben Erschütterungen auf stark befahrenen Straßen sowie große Temperaturschwankungen Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Leitungen. Nicht zuletzt kommt es bei Baumaßnahmen immer wieder mal zu Beschädigungen durch Bagger.

Die Stadtwerke haben in den vergangenen beiden Jahren rund 4,3 Kilometer Graugussleitungen und 500 Wasserhausanschlüsse erneuert. Mittelfristig sollen bis 2032 drei Kilometer Wasserleitung pro Jahr saniert werden.