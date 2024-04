In der Kaiserslauterer Donnersbergstraße ist zu einem Wasserrohrbruch gekommen, wie die Stadtwerke (SWK) mitteilen. Wegen der Arbeiten kommt es dort aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

Das Team der Stadtwerke ist laut Pressestelle der SWK seit den frühen Morgenstunden vor Ort, sucht nach der Ursache des Schadens und arbeitet an dessen Behebung. Am Morgen musste die Fahrbahn im Bereich des Volksparks stadtauswärts gesperrt werden, der Verkehr stadteinwärts konnte einspurig fließen, so die Stadtwerke. Die Arbeiten gestalten sich laut Pressestelle umfangreicher als gedacht. Voraussichtlich werde über das Wochenende nur eine Fahrspur stadtauswärts zur Verfügung stehen.