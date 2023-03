Die Osterferien beginnen bald, auch das Kulturzentrum Kammgarn gönnt sich zu Aprilbeginn ein paar ruhige Tage. Doch dann gibt es kommenden Monat mit Künstlern wie Grillmaster Flash, den Monsters of Liedermaching und den Spermbirds ein bestens gepacktes Programm. Und dazwischen wird es sehr sehr „jazzig“.

Am Dienstag, 11. April, geht es los. Und zwar mit Scottish Rock im Cotton Club. Die schottische Folk-Combo Mànran – der Name ist schottisch-gälisch und bedeutet „Melodie“ – kommt mit ihrer „Ùrar“- Tour – das bedeutet „Vertrauen“ – in die Kammgarn. Und hier bringen sie die traditionellen schottischen – und irischen – Instrumente mit den Rhythmen der Moderne zusammen. Und wenn Sängerin Kim Carnie ihren gälisch schönen Gesang hinzufügt, ist der keltische Zauber perfekt. Wer sich auch von Pipes, Fiddle und flotten gälischen Gedichten verzaubern lassen will, sollte ab 20 Uhr im Club stehen.

Spielt zum Auftakt des April-Programms am 11. April: die schottische Band Mànran. Foto: © Paul Jennings

Die Entzauberung folgt dann am Donnerstag, 13. April, mit Reiner Kröhnert und seinem apokalyptisch anmutenden Polit-Kabarett. „Die Apokalypse ist da“, lautet der erste Satz in dem Werbetext zur neuen Show. Die „Plagen aus Pandoras böser Büchse“ ziehen seiner Meinung nach über das Land – wenn auch nur allegorisch. Ein Retter muss her. Und der Kabarettist hilft dabei, diesen „Messias“ zu entlarven. Und so wird auf der Bühne des Cotton Club vielleicht „Die größte Rettung aller Zeiten“ vollzogen – live, ab 20 Uhr. Wer’s verpasst, dem ist nicht mehr zu helfen.

Chansons und Jazz

Um die geretteten Seelen wieder zu beruhigen, gibt es am Samstag, 15. April, eine neue Ausgabe der Nuit de la Chanson-Reihe. Diesmal wird neben der altbewährten Band um Chanteuse Pauline Ngoc die junge Chanson-Entdeckung Emmanuelle Mei zu hören sein. Vor ihrer Musikkarriere war die Französin Anwältin. Mittlerweile singt sie neckische, packende, inhaltsschwere und verspielte Songs über schöne Märchen und brüchige Utopien – in zarter Stimme, aber mit viel Wucht in den Zeilen. Ab 20 Uhr live im Cotton Club zu erleben.

Und dann bricht es an: Das 28. Internationale Jazzfestival der Kammgarn öffnet am Donnerstag, 20. April, seine Pforten und lässt allerhand interessante, imposante und soundgewaltige Musiker und Bands auf die drei Bühnen des Kulturzentrums los. Los geht es mit einem Abend von der und für die Sparkasse Kaiserslautern. Hier wird der italienische Soulsänger Mario Biondi und seine Band ab 20 Uhr die Kasino-Bühne anheizen. Und ab 22 Uhr geht es in den Cotton Club, wo das Wesley G. Quartett einen Tribut an den legendären Jazzgitarristen Wes Montgomery serviert. Damit wäre Tag 1 des Festivals durchgejazzt.

Von den USA nach Luxemburg

Tag 2 folgt sogleich am Freitag, 21. April, mit der US-amerikanischen Jazzsängerin Lizz Wright und Band ab 20 Uhr im Kasino, dem Dieter Ilg Trio ab 22 Uhr in der Schreinerei und der Münchener Band Fazer, ebenfalls ab 22 Uhr im Cotton Club.

Und dann folgt Tag 3 und damit das „Grande finale“ mit dem Düsseldorfer Duo Grandbrothers – alias der Schweizer Lukas Vogel und der deutsche Erol Sarp – ab 20 Uhr im Kasino, dem Eva Klesse Quartett ab 22 Uhr in der Schreinerei und dem luxemburgischen Trio Dock in Absolute ab 22 Uhr im Cotton Club. Drei volle Tage pure Jazz-Euphorie für alle Fans und Neuankömmlinge gehen damit zu Ende.

Aber weil zum Ausklang immer auch eine Zugabe gehört, gibt es diese – quasi – ein paar Tage später, am Donnerstag, 27. April, mit Jazz-Diva Malia. Die aus dem ostafrikanischen Staat Malawi stammende Sängerin verkörpert coolen Neo-Souljazz, mit einem Hauch von afrikanischen Klängen, und ehrt gleichzeitig die großen Stimmen der alten Jazz-Tradition wie Billie Holiday und Nina Simone. Soul, Blues, Jazz und Afropop in einem, mit einer Stimme die alle Sinne verführt. Ab 20 Uhr im Cotton Club.

Kommt am 28. April: Grillmaster Flash. Foto: Benjamin Eichler

Und damit ist der schöne Jazz wieder vorbei. Ab hier wird es bis zum Monatsende nur noch „verrockt“ – im wörtlichen Sinne. Denn am Freitag, 28. April, kommt „the one and only“ Grillmaster Flash in die Kammgarn und haut seine „Einer gegen alle“-Show auf die Cotton Club-Bühne. Wer den Grillmaster kennt, weiß: Das wird crazy und geil zugleich. Vor allem aber promillereich. Denn der „Grilli“ mag gern Hefeweizen zum Abrocken. Und abgerockt wird – mit „freundlich arroganter Überheblichkeit“, „norddeutschem Understatement“ und „maximalem Entertainment“! 20 Uhr ist Anpfiff.

Feiern ihr 20-Jähriges: Monsters of Liedermaching. In der Kammgarn spielen sie am 29. April. Foto: MoL

Am Samstag, 29. April, pfeifen dann die Monsters of Liedermaching durchs Kasino, zu ihrer „Ja Ja, Halt’s Maul. Wir Sind 20“-Tour. Kein Scherz, das ist der offizielle Tour-Titel. Und so ungewöhnlich wie der Titel wird wohl auch die Jubiläumsshow dieser sechs bunten Vögel des Liedermachertums. Im Repertoire werden die „Greatest Hits“ der letzten 20 Jahre abgespult, zwischen „Punk und Prunk“ und zwischen „zauberhafter Poesie“ und „monströsen Melodien“ – selbstgemacht, handverpackt und mit Schampus signiert. Darauf gibt es ab 20 Uhr sicherlich ein sechsfaches „Hoch“ und Stößchen!

Beschließen das Programm im April: die Spermbirds. Zu Hexennacht laden sie zum Jubiläumskonzert. Foto: Johanna Kuby

Ein Stößchen wäre auch beim Finale am Sonntag, 30. April, angebracht. Denn niemand Geringeres als die Hardcore-Punk-Legenden aus der Heimat werden ab – Obacht, bereits 19.30 Uhr – das Kasino durchscheppern: Die Spermbirds, 1983 in Kaiserslautern gegründet, feiern an diesem Abend 40 Jahre und ein lang ersehntes Heimspiel. „Still got something to prove“, heißt die Jubiläumsshow. Dabei müssen Lee Hollis und seine Jungs gar nichts mehr beweisen. Nicht als eine der einflussreichsten Hardcore-Punkbands Europas, mit Punk-Hymnen wie „My God Rides A Skateboard“, unzähligen Tourneen durch Europa und Gastspielen in Australien und Südafrika. Entsprechend groß wird die Feier, mit einer Setlist aus allen Hits, einigen Überraschungen und Special-Guests und ersten Auszügen aus dem kommenden neuen Platte. Ein Wermutstropfen für Fans, die zu spät in die Pötte gekommen sind: Die Show im Kasino ist jetzt bereits ausverkauft! Na dann: Happy April!