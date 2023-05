Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurz vor der Winterpause im Reitsport bot sich in der Region nochmals die Möglichkeit, Nachwuchspferde in einem Turnier zu präsentieren. Aber auch junge Reiterinnen und Reiter nutzten die Chance, bei einem der ersten Hallenturniere dieses Winters nochmals in den Vergleich zu gehen. Der Reit- und Fahrverein Rodenbach bot dafür drei Tage lang auf dem Berghof bei Rodenbach die Gelegenheit.

Mehr als zufrieden zeigten sich die beiden Organisatoren Sebastian Gloede und Markus John. Die Klassen beider Sparten waren gut bestückt und Spannung war in allen Prüfungen vorhanden, hauptsächlich