Zum 17. Mal richtet der E-Darts Club Hot Dogs die Dorfmeisterschaft aus, die für jedermann, unabhängig vom Wohnort, offen ist. Bisher wurde das Turnier lange Zeit, abgesehen von der Corona-Pause, im Schützenhaus in Schopp ausgetragen. „Zum 35-jährigen Bestehen unseres Clubs haben wir uns für 2024 aber etwas Größeres vorgenommen“, so der seit Vereinsgründung als Vorsitzender fungierende Matthias Röckel.

Weil das Schopper Schützenhaus nur für maximal 32 Teilnehmer Platz bietet, musste ein neuer Austragungsort her. Der wurde mit der Turn- und Festhalle Schopp gefunden.

Nachdem sich in einer ersten Anmelderunde bis Anfang Januar bereits 32 Spielerinnen und Spieler zum Turnier angemeldet hatten, wurden Planung und Ausrichtungsort auf eine etwa doppelt so große Teilnehmerzahl ausgerichtet. Dartsfreunde aus nah und fern waren interessiert und meldeten sich fleißig weiter an, so dass die Dorfmeisterschaft nun wahrscheinlich mit 64 Teilnehmern ausgetragen werden wird. Anmeldungen am Turniertag selbst können nur bei Ausfall angemeldeter Spieler bis spätestens 13 Uhr angenommen werden, so der Veranstalter.

Anwurf ist am Samstag um 14 Uhr, die Halle wird aber bereits ab 12.30 Uhr zum Warmspielen und Fachsimpeln für die Spielerinnen und Spieler geöffnet sein. Geplant wird mit einer Turnierdauer von etwa sechs Stunden.

Matthias Röckel betont, dass die Dorfmeisterschaft ohne die gute Zusammenarbeit mit anderen Schopper Vereinen, beispielsweise der befreundeten Mannschaft der „Highlencher“ aus Weselberg, nicht umgesetzt werden könnte.

Der recht ungewöhnliche Vereinsname EDC Hot Dogs stammt übrigens aus den Anfangsjahren, als der Club nach der Gründung 1988 in der Gaststätte des Vereins für Schutz- und Polizeihunde seine Darts geworfen hat. Die Location hat inzwischen mehrmals gewechselt, der tierische Name ist geblieben.