Auf der A62 finden routinemäßige Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten im Hörnchenbergtunnel statt. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit.

Mit Blick auf die Verkehrs- und Arbeitsstättensicherheit werden die Tunnelröhren gesperrt: zum einen am Samstag, 2. März, zwischen 7.45 und 15.45 Uhr in Richtung Pirmasens. Die Umleitung U20 über die L470, L363 und die K60 ist ausgeschildert. Zum anderen ist der Tunnel am Sonntag, 3. März, zwischen 7.45 und 15.45 Uhr in Richtung Trier gesperrt. Die Umleitung U7 führt über die K60, L363 und L470. Wegen der relativ geringen Verkehrsbelastung der A62 rechnet die Niederlassung West der Autobahn GmbH nicht mit wesentlichen Verkehrsstörungen.