Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte zwei ist der A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern ein wichtiger 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim SSV Ulm gelungen. Siegtorschütze war Verteidiger Ty Bradshaw Walker, der in der 82. Minute per Kopf zur Stelle war. Es war der dritte Auswärtserfolg in Serie für die Lauterer im Abstiegskampf der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.

Gegen das Kellerkind aus Ulm sahen sich die Pfälzer von Beginn an mit schwierigen Platzverhältnissen konfrontiert. Das Geläuf war in einem denkbar schlechten Zustand und