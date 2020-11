Die Volkshochschule darf auch im aktuellen Lockdown geöffnet bleiben und den Präsenz-Kursbetrieb fortsetzen. Einige Kurse müssen aber dennoch pausieren, sofern sie nicht im Freien stattfinden können.

Davon betroffen sind alle Sport-, Yoga-, Bewegungs-, Tanz-, Wein- und Whiskyseminare, Gesangs- und reine Freizeitangebote, berichtet VHS-Direktor Michael Staudt. Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn sie im Freien unter Einhaltung aller Abstandsvorschriften stattfinden können, bleiben sie erlaubt. Im Falle von Musikunterricht gelten die entsprechenden Regelungen für Musikschulen.

Grundsätzlich bestehe an der VHS die Möglichkeit, die Veranstaltungen auch online fortzusetzen. Auch ein hybrides Angebot sei machbar. Dazu sollten Teilnehmer sich mit ihren Kursleitern oder den Fachbereichsleiterin absprechen.

„In Grenzfällen müssen wir das Gesundheitsamt befragen oder den Kurs unterbrechen oder ausfallen lassen. Demnächst erscheinen neue Hygienepläne des Landes für unseren Bereich, die wir auch noch abwarten müssen“, so Staudt. Er weist noch einmal darauf hin, das Hygienekonzept strikt einzuhalten. Insbesondere gelte es die Maskenpflicht im ganzen Gebäude, auch im Kursraum, die Wegeführung und die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand halten, Hände waschen, Niesettikette, Handdesinfektion, Personenbeschränkung in den Toiletten und in den Kursräumen, kein längerer Aufenthalt im Gebäude außerhalb des Unterrichts, Fernbleiben vom Unterricht bei Krankheit) umzusetzen.

Aktuelle Meldungen werden auf der Homepage veröffentlicht, die betroffenen Kurse werden telefonisch benachrichtigt.