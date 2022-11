Das Land Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit dem Landesbeirat für Weiterbildung fünf Projekte mit Vorbildcharakter mit dem Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz 2022 ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde erneut der Sonderpreis der Medienanstalt Rheinland-Pfalz vergeben – diesmal an die Volkshochschule Kaiserslautern.

Marc Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, hob die besondere Bedeutung von Medienkompetenz in der Corona-Pandemie hervor: „Medienkompetenz bedeutet, Medien zu verstehen und sicher anzuwenden.“ Im Zeitalter der Digitalisierung sei mediale Teilhabe eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer demokratischen Gesellschaft. „Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz – auch deswegen sind innovative digitale Projekte so wichtig.“ Eumann hob in seiner Laudatio die Zielsetzung des Lautrer Projektes hervor: „Die Entwicklung hybrider Lernszenarien, um auch in Lockdown-Zeiten eine interaktive Teilnahme an Bildungsveranstaltungen zu ermöglichen. Augenmerk lag hierbei sowohl auf der Schulung von Lehrenden, als auch auf dem Einsatz besonderer Technik.“ Die Maßnahme unterstütze bei der Durchführung von hybriden Formaten und bereite die verschiedenen Akteure auf den Umgang mit moderner Technik und die Rahmenbedingungen hybrider Formate vor. Eumann: „Das Konzept war Grundlage für Beratung und Schulung weiterer 25 Einrichtungen bundes- und landesweit.“

Das Projekt Neue hybride und interaktive Lernszenarien in der Erwachsenenbildung habe durch seinen ganzheitlichen Ansatz und die Zusammenführung der verschiedenen Komponenten ein ausgereiftes hybrides Lehr-Lernsetting mit Modellcharakter geschaffen. Weiter heißt es von der Jury, dass das Projekt der VHS Kaiserslautern maßgeblich zur Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medienformaten und mediendidaktischen Qualifikationen beitrage und die hohe Relevanz von zeitgemäßem Medieneinsatz im Lehr-Lern-Kontext zeige.

Den mit 1500 Euro dotierten Preis nahmen VHS-Direktor Michael Staudt und der Projektleiter Michael Latterner kürzlich in Mainz entgegen. Staudt regte an, dass das Land die Weiterbildungsträger bei der weiteren Umsetzung neuer digitaler Lernszenarien entsprechend finanziell unterstützt.