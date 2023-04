Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Landesmeisterschaften der Standardtänzer waren gleich sieben Paare vom Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern in der Hochwaldhalle in Hermeskeil dabei. Sie kehrten mit vier Meistertiteln, vier Vizemeistern und drei Bronzemedaillen zurück.

Landesmeister in der Klasse der Senioren III D wurden Joachim und Bettina Profit. Sie stiegen bei dieser Meisterschaft in die nächsthöhere Klasse auf und tanzten auch in der Senioren III C