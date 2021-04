Am Donnerstagnachmittag war die Entersweiler Straße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei sicherten dort einen Tatort. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen attackierte am Donnerstagmittag ein 34-jähriger Mitfahrer in einem Fahrzeug seinen Arbeitskollegen. Wie die Polizei schreibt, verletzte er den Fahrer „mit einem Stichwerkzeug“ schwer. Der 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige. Er konnte wenige hundert Meter vom Tatort entfernt von einer Polizeistreife festgenommen werden. Der Mann soll noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Motiv des 34-Jährigen dauern an.