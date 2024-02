Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach vier Niederlagen in Folge steht der TuS Dansenberg unter Zugzwang. Ein Sieg gegen den punktgleichen Tabellenvorletzten TV Aldekerk 07 ist am Samstag (20 Uhr) in eigener Halle Pflicht, wenn der Klassenerhalt in der Dritten Handball-Bundesliga gelingen soll.

Für die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Thomas Weber ist das Duell auf der Kellertreppe der Dritten Handball-Bundesliga ein Charaktertest. Einen ähnlich schwachen und uninspirierten Auftritt