Mein erstes Spiel: Bei den Rolling Devils in Kaiserslautern beginnt Lukas Jung mit dem Rollstuhlbasketball. Für den in Rathsweiler im Landkreis Kusel lebenden Sportler ist es der Auftakt zu einer steilen Karriere. So gewinnt er mit dem deutschen U23-Team den Weltmeistertitel und schafft den Sprung in die Bundesliga. Und auch in diesem Jahr peilt der 25-Jährige noch ein großes Ziel an.

„Das Rückenmark wurde zu lange abgedrückt“, beschreibt Jung, was bei der Operation passierte, zu der sich die Ärzte kurz nach seiner Geburt wegen eines Herzfehlers gezwungen