So langsam nähert sich der Kammgarn-Kulturgarten seinem Ende – bald geht es wieder zurück in die Kasino-Stube. Aber nicht, bevor noch einmal so richtig der Hof gerockt wurde. Und zwar ausnahmsweise nicht rein akustisch, sondern aus voller Steckdose. Zuständig für die elektrisierende Open-Air-Erfahrung waren am Freitagabend die Herrschaften von LIO und Vapour Trails – die einen mit gradlinigem Classic-Rock, die anderen mit funkelndem Glam-Pop.

Nicht nur stilistisch trennen die beiden Bands gefühlt ganze Galaxien. Auch optisch teilt man sich definitiv nicht den Kleiderschrank. Aber die schlichte Bühneneleganz stand den