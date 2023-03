Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Seelen wohnen, ach, in ihrer Brust, dem Dixie und Swing ergeben die eine, sweet and lovely die andere. Doch Franz Wosnitza und seine Unnerhaus Jazzband wussten sie am Mittwoch beim Sommerswing im Volkspark zu vereinen und überzeugend in Musik umzusetzen. Nach 35 Jahren ihrer Gründung spielt diese Band besser denn je.

Was da über die Lautsprecher von der Bühne her zu den Ohren dringt, sind keine Schallwellen, die Gläser zum Bersten oder Flaschen zum Überlaufen bringen würden. Kein Laut zu unausgewogen,