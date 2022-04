Die für Samstag, 30. April, angekündigte gemeinsame Uni-Villa-Wanderung der Technischen Universität Kaiserslautern und der Universität in Landau muss aufgrund von Schäden im Wald durch das Neuschnee-Ereignis vom 8. April dieses Jahres verschoben werden. Ein neuer Termin für die Uni-Villa-Wanderung wird aktuell gesucht, wie eine Sprecherin der TU mitteilte.

Der Wintereinbruch Anfang April dieses Jahres hatte zahlreiche Bäume im Pfälzerwald durch Schneebruch in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb sei eine Prüfung durch das zuständige Forstamt am Dienstag zu dem Ergebnis gekommen, dass auf der Route der Uni-Villa-Wanderung derzeit noch immer Lebensgefahr durch herabfallende Äste bestehe. Zudem sind viele Abschnitte der Wanderstrecke aufgrund blockierender Baumteile weiterhin nicht begehbar. Geplant war die Tour vom Unigelände über Waldleiningen bis zur Villa Denis in Frankenstein.