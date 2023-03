Gesundheitliche Probleme, so vermutet die Polizei, könnten die Ursache eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in der Merkurstraße gewesen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fahrer eines Opel Vivaro gegen 15 Uhr zunächst an einer Ampel in Höhe der Einmündung zur Röchlingstraße angehalten. Trotz Rotlichts war er dann plötzlich wieder losgefahren. Das Fahrzeug passierte die Kreuzung, geriet auf die Gegenfahrbahn, kam auf der gegenüberliegenden Seite von der Straße ab und landete in einem Grünstreifen. Dort prallte der Wagen gegen ein Firmenschild und kam zum Stillstand. Wie die Polizei mitteilt, waren Unfallzeugen zu dem Fahrer geeilt, der leblos auf seinem Sitz saß. Sie reanimierten den Mann, bis der Rettungsdienst eintraf. Der 54-Jährige wurde zunächst vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Einschätzungen hatte er während des Haltens gesundheitliche Probleme bekommen und so die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilt die Polizei mit.