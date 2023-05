Für die U17-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern steht das letzte Saisonspiel der Regionalliga Südwest an. Auswärts bei den Sportfreunden Eisbachtal wartet am Sonntag eine der unangenehmsten Mannschaften der Liga. FCK-Trainer Dennis Will fordert nach einer Testspielniederlage den richtigen Fokus, um auch im letzten Ligaauftritt ungeschlagen zu bleiben.

Während die Ligarunde für Meister FCK bereits ein wenig ausläuft, sollen regelmäßige zusätzliche Testspiele die Spannung für die im Juni anstehende Aufstiegsrelegation hochhalten. Am vergangenen Mittwoch verloren die Roten Teufel mit 1:2 gegen Astoria Walldorf, das bereits als Absteiger aus der B-Junioren-Bundesliga feststeht. FCK-Trainer Will war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Wir hatten nicht den Fokus, den ich mir gewünscht habe. Es ist natürlich nur ein Testspiel, aber wir werden bis zur Relegation nur darauf zurückgreifen können. Da brauchen wir ein anderes Auftreten.“

Reaktion gewünscht

Diese Reaktion wünscht sich der 36-Jährige beim Auswärtsspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Die Mannschaft aus dem Westerwald spielt eine beeindruckende Rückrunde und zeigte sich vor allem gegen die Topteams der Regionalliga ebenbürtig. „Das wird keine einfache Aufgabe. Wir werden eine vernünftige Einstellung brauchen, um einen Gegner zu schlagen, der alles geben wird, um uns die erste Niederlage beizufügen“, erklärt Will.

Über allem stehe das Ziel, auch in der letzten Partie der Saison ungeschlagen zu bleiben.