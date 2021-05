Was halten die Nutzer des Fauthwegs von der smarten Beleuchtung – und was ließe sich noch verbessern? Das wollte KL.digital in einer Umfrage von den Passanten und Anwohnern wissen. Erste Erkenntnisse liegen nun vor – und fallen positiv aus.

Von November 2020 bis April 2021 wurden Anwohner im Gebiet um den Fuß- und Radweg Fauthweg um ihre Meinung gebeten. Denn dort wird seit gut anderthalb Jahren das Potenzial einer 300 Meter langen intelligenten Beleuchtungsstrecke getestet. In einer kurzen Onlineumfrage gaben die Befragten ihre Einschätzung zu den Funktionen, zum Nutzen und allgemeinen Eindruck ab, über die KL.digital und die Stadtverwaltung jetzt informierten.

Helligkeitssteuerung, Glatteiswarnung, Umweltschutz – die Funktionen der smarten Leuchtenstrecke seien vielen Befragten tatsächlich bekannt. Dabei liege die Helligkeitssteuerung jedoch am weitesten vorn. Viele der Befragten (knapp 75 Prozent) fühlten sich durch die Möglichkeit, den Weg individuell heller zu beleuchten, sicherer.

Kritik an der Platzierung der Glatteiswarnung

Die Straßenprojektion, die zum Beispiel als Glatteiswarnung zum Einsatz kommt, fänden viele gut und sinnvoll. Jedoch gibt es Kritik an der Platzierung. Einige wünschten sich weitere Hinweise an den Ausgängen der anliegenden Wohnblocks. Ein Hinweis, der für weitere Planungen aufgenommen werde. Kritisiert werden unter anderem die Wartung und der Winterdienst im Fauthweg. Die Stadtbildpflege habe jedoch bereits angekündigt, im kommenden Winter die Route neu zu planen, so dass das Gebiet künftig früher geräumt und gestreut wird.

Auch die Aspekte „Energie sparen“ und „Lichtverschmutzung vermeiden“ wurden von über 90 Prozent der Befragten positiv bewertet. Das überwiegend positive Feedback zur Erprobungsstrecke sei ein wichtiger Punkt für die weitere Planung von Systemen zur bedarfsabhängigen Beleuchtung.

Die technische Auswertung zur Teststrecke im Fauthweg steht noch aus, informiert KL.digital. Ebenso wichtig wie die Onlinebefragung sei eine direkte Befragung im Weg. Diese wird voraussichtlich für den Herbst angesetzt, die Pandemie habe eine direkte Befragung in den vergangenen Monaten erschwert.

Die Onlinebefragung wurde im November gestartet. Hierfür wurden knapp 350 Infokarten mit Zugängen zur Onlinebefragung in die Briefkästen der anliegenden Straßen eingeworfen. Der Rücklauf lag etwa bei 10 Prozent. Der Bau der Teststrecke wurde vom rheinland-pfälzischen Ministerium des Innern und für Sport gefördert und wird im Smart City Projekt „Smart City Infrastructure“, das vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert wird, weiter analysiert.