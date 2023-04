Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg hat die Saison in der Dritten Handball-Bundesliga mit einer negativen Bilanz von 25:27 Punkten auf dem achten Tabellenplatz beschlossen. Zehn Siegen standen elf Niederlagen und fünf Unentschieden gegenüber. Der drohende Gang in die Abstiegsrelegation wurde erst am letzten Spieltag verhindert. Nun steht ein großer personeller Umbruch an.

Trainer Thomas Weber, der im Dezember 2022 eine zutiefst verunsicherte Mannschaft übernommen hatte, wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Er trat die Nachfolge von Frank Müller