Der Waldorf-Kindergarten Kaiserslautern hat in den vergangenen Jahren die Einrichtung umgebaut und erweitert. Dadurch konnte dort eine eigenständige Krippengruppe eingerichtet und die beiden Gruppen mit den über dreijährigen Kindern als eigenständige Gruppen weitergeführt werden. Die Gesamtzahl der Plätze stieg von 40 auf 46. Der Träger der Kita, der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, hat bei der Stadt einen Zuschuss zu den Umbaukosten in Höhe von 233.110 Euro beantragt. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen, diesen Zuschuss zu gewähren.

Der Jugendhilfeausschuss hat ebenfalls einstimmig entschieden, der protestantischen Kita „Belzappel“ für die Neugestaltung der Außenanlage einen Zuschuss in Höhe von 22.571 Euro zu gewähren. Vorgesehen sind der Einbau von Hangsicherungen durch Trockenmauern, Neubepflanzungen, ein neuer Zaun sowie weitere Spielgeräte. Die protestantische Kita „Kaisermühlerfeld“ soll zur Anbringung eines Klemmschutzes 966 Euro als städtischen Zuschuss erhalten. Die Beschlüsse fielen vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch das Referat Finanzen der im Haushaltsplan 2023 für Baukostenzuschüsse an Kitas freier Träger vorgesehenen Haushaltsmittel.