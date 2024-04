Um die Sauberkeit in der Innenstadt, speziell auf privaten Flächen um das Einkaufszentrum „K in Lautern“ zu verbessern, soll dort auch an Sonn- und Feiertagen gereinigt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Zuge der Diskussionen über Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt war in der Vergangenheit mehrfach kritisiert worden, dass beispielsweise an Samstagabenden Müll auf privaten Flächen der Mall hinterlassen wird, der dann sonntags nicht beseitigt und gegebenenfalls vom Wind in umliegende Bereiche geweht wird. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) reinigt inzwischen bereits an sieben Tagen rund um die Mall sowie in bestimmten angrenzenden öffentlichen Innenstadtbereichen. „Ab sofort werden wir sonntagmorgens und an Feiertagen auch die privaten Flächen rund um das Einkaufszentrum mitreinigen“, so Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der SK. Die Kosten werden vom Mall-Betreiber ECE und den angrenzenden Geschäften gemeinsam getragen, teilt die Stadt mit. Das ist das Ergebnis einer Runde an der unter anderem das Citymanagement, Vertreter von ECE, Burger King, Rewe und Backwerk sowie die Polizei und der Kommunale Vollzugsdienst teilnahmen. „Der Einzelhandel, die Gastronomie, der Mall-Betreiber und die Stadtbildpflege waren sich einig, dass die Sauberkeit an der Mall verbessert werden muss“, sagte Bürgermeister Manfred Schulz. Sauberkeit sei eine Voraussetzung für ein positives Sicherheitsgefühl in der Stadt, so der Bürgermeister. In den vergangenen Jahren habe aber das achtlose Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen deutlich zugenommen. Das wirke sich negativ auf die Attraktivität der Innenstadt aus. Verlängert wurde indes das Alkoholverbot in der Innenstadt, das insbesondere vom KVD durchgesetzt wird. Die Stadtbildpflege appelliert an alle Bürger, ihren Müll in den über 500 öffentlichen Abfallbehältern im Stadtgebiet zu entsorgen. Sperrige, illegale Ablagerungen können dem Kundenservice der SK unter kundenservice@stadtbildpflege-kl.de sowie unter Telefon 0631 3651700 oder über die Stadtbildpflege-App gemeldet werden.